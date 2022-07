PM de Apucarana prende traficante na Vila Rural Nova Ukrânia

Da Redação

Um jovem, de 24 anos, que tentou fugir correndo da Polícia Militar (PM) foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (13), durante operação na Zona Rural de Apucarana.

Conforme a PM, após levantamento de dados do Serviço de Inteligência, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta tarde, em um dos alvos, na Vila Rural Nova Ukrânia, um homem ao ver as viaturas tentou fugir correndo e jogou algo no chão.

Mesmo tentando correr, ele foi abordado. De acordo com a polícia, durante o trajeto foi encontrado porções de cocaína, já preparadas para a venda, que ele jogou no chão para fugir do flagrante.

A PM ainda informou que o rapaz já é conhecido no meio policial e que denúncias repassaram que ele traficava no local. Diante do flagrante, ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

