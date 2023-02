PM de Apucarana prende jovem que comprou moto furtada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A moto foi apreendida

Um jovem, de 19 anos, foi levado para a delegacia após ser flagrado conduzindo uma moto furtada, em Apucarana, por volta das 23h15 desta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz disse que comprou a Sundown/Max 125 após ver um anúncio no Facebook .

continua após publicidade .

A PM realizava patrulhamento pela Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista e abordou dois jovens, ambos de 19 anos e com passagens pela polícia. Nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, a moto estava com alerta, pois foi furtada no dia 11/2.

- LEIA MAIS: Conserto de pneu acaba em briga de família em Apucarana

continua após publicidade .

O condutor disse que comprou a moto através de um anúncio no Facebook e que pagou R$1800. A moto foi apreendida e os dois envolvidos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.





Acidente entre carros no centro de Apucarana deixa trânsito lento

Um acidente envolvendo três carros 'travou' o trânsito na movimentada Avenida Munhoz da Rocha esquina com a Rua Clóvis da Fonseca, no centro de Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 7h50. No local existe semáforo. Agentes de Trânsito foram chamados.

Conforme testemunhas, o Uno teria batido na lateral do Citroen, que acertou o Corolla. Apesar dos danos, nenhuma pessoa ficou ferida. Um dos motoristas envolvidos no acidente chegou a ficar nervoso com toda a situação e uma pequena discussão se iniciou.

Siga o TNOnline no Google News