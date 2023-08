PM de Apucarana prende homem que invadiu casa da ex-sogra para furtar

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira, 15 de agosto, após flagrar por meio do circuito de monitoramento que havia um homem no interior de sua casa, situada no Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana, norte do Paraná. A vítima estava no trabalho quando percebeu a invasão.

Assim que a corporação recebeu a denúncia, encaminhou rapidamente duas viaturas para o local. Ao chegarem na residência, os militares se depararam com o suspeito, de 23 anos, dentro da moradia.

A trabalhadora também compareceu ao local para acompanhar a ocorrência e teve uma surpresa ao descobrir quem havia entrado em seu imóvel: o ex-genro. De acordo com ela, essa não é a primeira vez que o ex-namorado de sua filha entra na casa.

Em episódios anteriores, alguns objetos, inclusive dinheiro, desapareceram do local após a "visita" dele.

A PM informou que o suspeito, que já tem passagens, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele deve responder por violação de domicílio e tentativa de furto.

