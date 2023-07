PM de Apucarana prende homem com mandado de prisão por tráfico

Os policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, em Apucarana, no Norte do Estado, durante a tarde desta quarta-feira (27). A prisão aconteceu por volta das 15h47.

As autoridades teriam recebido a informação de que o suspeito, natural da cidade de Faxinal, estaria próximo à Rua Nova Ucrânia, na zona rural de Apucarana. A equipe iniciou as buscas pela região e conseguiu localizar o homem.

Foi confirmado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução em Meio Aberto de Faxinal, pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, foram esclarecidos os direitos e ele foi levado para a Cadeia Pública de Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o preso estava ciente sobre o mandado e cooperou com a equipe policial. Não foi necessário o uso de algemas.

