PM de Apucarana prende foragido do minipresídio e apreende arma

Após quase um mês, um dos foragidos do minipresídio de Apucarana foi novamente preso. O homem, de 37 anos, foi encontrado em uma casa no Vale Verde, na tarde desta quarta-feira (16). Um revólver, que estava escondido embaixo de um travesseiro, foi apreendido.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações de que o foragido estaria escondido na residência da mãe. A equipe foi até o endereço e localizou o foragido. Uma pequena porção de maconha foi encontrada e um revólver calibre 32 com cinco munições foi apreendido. A arma estava na casa do suspeito, embaixo do travesseiro.

O homem, que tem diversas passagens por furto e roubo, foi preso e levado novamente para o minipresídio. A fuga aconteceu no dia 17/10, na ocasião, três detentos pularam o muro da unidade prisional e conseguiram escapar.

No mesmo dia, um preso foi recapturado. Agora, apenas um homem segue foragido. Após a fuga, uma 'Operação Bate Grade' foi realizada. Diversos celulares foram apreendidos.

