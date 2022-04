Da Redação

PM de Apucarana prende dois homens procurados pela justiça

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu dois homens que eram procurados pela Justiça. Um suspeito foi abordado no Jardim América, o outro, na região da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade.

Através de ações de inteligência (P2), foi possível identificar que um homem, de 35 anos, procurado pelo crime de tráfico de drogas, com sentença condenatória transitada em julgado a ser cumprida em regime fechado pelo prazo de seis anos, estava na região do pontilhão do Jardim América, no final da tarde desta quarta-feira (27). Ele foi preso e levado para delegacia.

O outro homem foi abordado no centro, na Praça Rui Barbosa, contra ele havia um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele também foi levado para a delegacia.