PM de Apucarana prende 3 jovens traficando crack e cocaína no Sumatra

Três homens foram presos no Residencial Sumatra na noite desta terça-feira (05) pela polícia militar (PM) de Apucarana. Com eles, foram apreendidos crack e cocaína que eram traficados no local.

Os policiais militares receberam denúncia anônima com endereço e o nome do suspeito responsável pelo ponto de traficância. Em contato com agentes da polícia civil, confirmaram a identificação do suspeito, um homem de 24 anos, já com passagens por tráfico e roubo.

As equipes foram até o local e ao chegar próximo da residência, o suspeito foi localizado e saiu em disparada para o interior da casa assim que viu as viaturas se aproximando. Ele foi acompanhado pelos policiais e alcançado no interior da casa, onde mais dois homens se encontravam.

Depois de buscas na residência, foram encontradas 112 gramas de crack, sendo, 79 porções prontas para a venda, mais uma porção grande que fracionada renderia aproximadamente mais 500 porções; 30 gramas de maconha, subdivididas em 8 porções e 276 gramas de cocaína, subdividida em 55 eppendorfs, mais 6 porções grandes "in natura" que misturada renderia aproximadamente mais 1.500 porções da droga. Também foram apreendidos insumos para embalagem, fracionamento e pesagem, folha de contabilidade da comercialização das drogas, dinheiro e vários objetos de procedência duvidosa.

Os 3 homens, de 20, 22 e 24 anos foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com todo o material apreendido.