PM de Apucarana prende 2 homens e apreende Fiorino adulterada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No carro estavam o motorista e um passageiro

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens na madrugada desta segunda-feira (14) em Apucarana, por adulteração de sinal identificador de veículo. Um deles ainda era procurado por furto.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a equipe realizava patrulhamento pelo Bairro Jardim Apucarana quando flagrou os suspeitos. Um homem entrou em um carro Hyundai/HB20 de cor prata e não foi localizado, os outros que estava em um Fiat/Fiorino, seguiu sentido ao centro da cidade.

Conforme a PM, ao consultar as placas da Fiorino, foi constatado que o emplacamento era de um outro carro, do município de Arapongas, então a equipe realizou uma abordagem.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Cac tem armas e munições furtadas em Arapongas



No carro estavam o motorista e um passageiro. Após busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado com os suspeitos, no entanto, após consulta junto ao Sistema SESP, ficou constatado que um dos envolvidos tinha dois mandados de prisão pelos crimes de furto qualificado.

Após realizar vistoria no veículo, ficou constatado que o número do chassi se encontrava suprimido. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos e o veículo foi apreendido.

fonte: TNOnline





Siga o TNOnline no Google News