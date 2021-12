Da Redação

O comando do 10ºBatalhão de Polícia Militar (BPM) declarou aberta a Operação Natal, no fim da tarde desta quinta-feira (9), em solenidade realizada em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Rui Barbosa, em Apucarana. O objetivo da ação é reforçar o policiamento para garantir a segurança da população no centro da cidade, durante o funcionamento do comércio que começa a atender até às 22 horas.

De acordo com o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio, as forças de segurança estarão empenhadas para garantir a segurança das pessoas que querem fazer compras ou dar um passeio com a família.

“O policiamento também será reforçado nos bairros. Estaremos fazendo um reforço em toda área comercial, incluindo o Distrito do Pirapó e outros bairros mais afastados do centro", afirma.

Segundo Facio, a operação vai contar com todo o efetivo da polícia trabalhando nas ruas de Apucarana para coibir a prática de crimes. "Toda a equipe da Rotam e do Canil estarão escaladas todas as noites. Teremos oito viaturas fazendo o serviço de patrulhamento mas o foco será no patrulhamento motos", ressalta.

O comércio atenderá em horário especial até o dia 23 de dezembro.

Assista:

PM de Apucarana lança Operação Natal 2021 - Vídeo por: tnonline