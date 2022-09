PM de Apucarana encontra UNO furtado e prende uma pessoa

Da Redação

O condutor não obedeceu a ordem de abordagem, parou o Uno e tentou fugir correndo

Um carro, modelo Uno, que foi furtado no começo da manhã desta quarta-feira (14) foi recuperado pela Polícia Militar (PM) de Apucarana minutos após o crime. Um homem, de 28 anos, foi preso.

Conforme a PM, o furto aconteceu no Jardim Interlagos. Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou o carro na Rua Antônio Fernandes Botelho. O condutor não obedeceu a ordem de abordagem, parou o Uno e tentou fugir correndo.

O rapaz contou que encontrou o carro aberto, com a chave na ignição, então resolveu entrar no Uno e sair com o veículo. O suspeito e o carro foram levados para a 17 Subdivisão Policial de Apucarana para prestar esclarecimentos.

O dono do veículo foi informado que o Uno foi recuperado e levado para a delegacia.

