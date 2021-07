Da Redação

PM de Apucarana é agredido por homem durante abordagem

Um homem, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (22), no Núcleo Habitacional da Fraternidade, em Apucarana, após agredido um policial durante abordagem.

Durante patrulhamento, a equipe abordou um suspeito, quem diversas denúncias referentes à prática de tráfico de drogas, mas com ele nada de ilícito foi localizado no momento.

Enquanto realizavam a abordagem, a PM ouviu algumas ofensas vindas de um outro homem do outro lado da rua. A equipe pediu para que ele parasse, mas o homem não acatou a ordem e ainda agrediu um dos policiais, que acabou batendo o rosto na parede, causando um trauma em seu supercílio.

A PM Informou que para conter o homem precisou usar força e acabou ocasionando um edema no malar do detido. Enquanto era feita a tentativa da abordagem, as agressões aos policiais também vinham de uma mulher, mãe do preso, que a todo momento que tentava impedir o serviço policial,

O homem foi preso pela equipe e encaminhado para a 17ª SDP.