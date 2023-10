PM de Apucarana doa quase 400 kg de alimentos a instituições carentes

Casa do Dodô recebeu doação do 10º BPM

O 10º Batalhão de Polícia Militar, de Apucarana, iniciou a semana com um ato de solidariedade. Nesta segunda-feira, 30, foi realizada a doação de aproximadamente 400 kg de alimentos arrecadados na apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, que ocorreu na última terça-feira, 24.



continua após publicidade

Parte dos alimentos foi doada para o Lar Sagrada Família, instituição sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A outra metade foi doada à Casa do Dodô, residência inclusiva construída para dar abrigo a jovens e adultos com mais de 18 anos com deficiência intelectual e sem perspectiva de moradia.

-LEIA MAIS: Apucarana garante recurso para Secretaria da Mulher

continua após publicidade

“A gente sabe que essas entidades se beneficiam através de doações, e nada mais justo que a Polícia Militar dê a sua contribuição, pois não nos cabe apenas o combate efetivo, mas também o trabalho preventivo, agindo no servir e proteger”, afirmou o Comandante do 10º BPM, Tenente-Coronel Edvaldo Isidoro Vieira, que fez pessoalmente a entrega dos alimentos. “A gente faz questão de estar presente, conversando com a diretoria dessas entidades para realmente aproximar a Polícia Militar, para que possamos estabelecer essa conexão de amizade com a Polícia Militar”.

Siga o TNOnline no Google News