PM de Apucarana cumpre mandado de prisão contra homem de 32 anos

Mandado de prisão foi cumprido na região do Vale Verde

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, cumpriu nesta segunda-feira (3) um mandado de prisão contra um homem de 32 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Mulher perde R$ 1,8 mil após golpista se passar por filho na região

Segundo a PM, o setor de inteligência da corporação apontou a localização do criminoso na região do Núcleo Habitacional Vale Verde. Um cerco foi realizado no bairro pelos policiais e o condenado pelo crime foi preso.

continua após publicidade

Ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP), em Apucarana. Após os procedimentos legais, o homem foi conduzido para a Polícia Penal para o cumprimento de sua pena.

PRISÃO EM ARAPONGAS

Uma perseguição a um rapaz de 21 anos na noite desta segunda-feira (04) resultou na apreensão de 78 pedras de crack. A prisão e apreensão ocorreram no Jardim Caravelle, em Arapongas. O rapaz, fugiu após perceber a presença dos policiais militares que estavam em rondas pelo bairro. O suspeito foi perseguido e preso. Leia matéria completa aqui.

Siga o TNOnline no Google News