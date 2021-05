PM de Apucarana barra festa com 1.800 pessoas

Continua após publicidade

Durante a reunião com representantes do comércio e restaurantes de Apucarana, o comandante do 10º Batalhão relatou que a Polícia Militar conseguiu evitar a realização de uma festa no último final de semana, que já tinha 1.821 pessoas confirmadas.

“A festa iria acontecer numa chácara e tivemos acesso a esta lista com os nomes das pessoas que já tinham pago os R$ 30 para participar deste evento”, revela o tenente-coronel Marcos José Facio,

O comandante ainda repassou que a polícia também conseguiu barrar outra festa clandestina, programada para acontecer neste final de semana e que já tinha 200 pessoas confirmadas.

As autoridades estão ainda preocupadas com as partidas de futebol e que também serão fiscalizadas.

Mais três óbitos e 113 novos casos de Covid-19 foram confirmados nesta quarta-feira (26) em Apucarana pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). São agora 326 mortes provocadas pela doença e 12.307 diagnósticos positivos do novo coronavírus.