PM de Apucarana atende dois casos de perturbação do sossego - TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou duas ocorrências de perturbação do sossego no município. Os casos acontecem no Núcleo João Paulo e Na Vila Reis. Duas pessoas devem responder pelo crime.

O primeiro caso foi no João Paulo, a PM recebeu denúncias de que o som de uma casa na Rua Rio Pirapó, estava muito alto, incomodando os moradores da região.

Uma equipe foi até o endereço e constatou que realmente o som estava excessivo. Conforme a PM, os policiais tentaram contato com o proprietário da casa por diversas vezes, chamando no portão, batendo palmas, com sinais soros da viatura, porém, como o som estava muito alto, o morador não conseguia ouvir.

Conforme a PM, foi preciso arrombar o portão da casa e só assim o homem de 31 anos percebeu a situação. O aparelho de som foi apreendido e ele levado até o cartório para a confecção do termo circunstanciado.

Já o outro caso aconteceu por volta das 23h36 na Vila Reis. A vítima, uma mulher de 42 anos disse que o irmão estava em frente da casa dela, com alguns amigos, realizando ameças e gritando: "vou atear fogo na sua casa, vou matar um de vocês dormindo".

Segundo a mulher, o irmão de 33 anos é usuário de drogas e fica constantemente perturbando o sossego da família. Ele também foi detido e levado até o cartório da PM.