PM de Apucarana apreende meio quilo de maconha, crack e cocaína

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) com mais de meio quilo de drogas, na noite de quarta-feira (6), em Apucarana, no norte do Paraná. Os entorpecentes foram localizados na casa do suspeito, no Núcleo Habitacional Michel Soni, que segundo a PM, é local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

O suspeito foi abordado durante um patrulhamento de rotina realizado pela PM naquela região. Ao passagem pelo local, os policiais flagraram dois homens em trocando objetos que não foram identificados. Mas diante da suspeita, a viatura se aproximou, momento que um dos suspeitos jogou o objeto fora e fugiu.

O outro homem foi alcançado e durante busca pessoal nada foi encontrado. Mas no terreno onde ele estava foram encontrados três embalagens com cocaína. Foi acionado apoio das equipes do canil policial e da rotam para realizar buscas na casa do suspeito onde foi localizado um tablete de maconha e outros objetos como balança de precisão e plástico. Durante as buscas a polícia também encontrou mais 67 pedras de crack no terreno ao lado da residência.

A polícia ainda apreendeu uma câmera de monitoramento instalada em uma lâmpada da casa. Segundo a PM, o equipamento gravou toda movimentação do tráfico naquela residência e servirá como prova da atividade ilícita realizada no local.

Os entorpecentes apreendidos e o suspeito foram encaminhados à delegacia.

