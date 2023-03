PM de Apucarana apreende garoto de 14 anos após assalto em posto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um ladrão conseguiu fugir

Dois ladrões invadiram a conveniência de um posto de combustíveis, localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, e roubaram um malote. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (8). O dinheiro levado já foi recuperado pela Polícia Militar (PM). Um assaltante, que tem apenas 14 anos, foi apreendido.

continua após publicidade .

Conforme a PM, na fuga, o adolescente foi contido por testemunhas. A princípio, dentro do malote estavam aproximadamente R$7 mil. Todo o dinheiro foi recuperado. O outro ladrão conseguiu fugir.

O adolescente contou para a PM que mora em Arapongas e que o parceiro de crime também seria menor de idade. Eles estavam de moto, deixaram o veículo estacionado próximo do posto, mas durante a fuga, uma pessoa que estava no posto seguiu a dupla, conseguiu segurar o adolescente que estava com o malote e o outro fugiu correndo.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Casal de idosos mantido em cárcere e sob maus-tratos é resgatado no PR

De acordo com a PM, os dois entraram na conveniência, não mostraram arma, porém, anunciaram o assalto e pegaram o malote. Acredita-se que o outro envolvido seguiu para Arapongas.

O jovem assaltante foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

continua após publicidade .

Outra ocorrência

Homem que estava perseguindo ex-mulher é preso em Apucarana

Um homem, de 62 anos, que já jogou álcool no corpo da ex - esposa, e que não pode se aproximar da mulher foi preso em Apucarana, no final da tarde desta terça-feira (7). A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu denúncias de que ele estaria perseguindo a vítima, na região do Jardim Marissol.

A patrulha acompanha a mulher há quase dois meses. Ela tem uma medida protetiva contra o ex e informou que o homem ficava perseguindo ela, a seguindo quando vai para a casa após o trabalho.

A equipe da Diretora Prado e GCM Pereira, realizou buscas pelo bairro e encontrou o homem dentro do carro dele, próximo de um ponto de ônibus, vigiando a vítima. Ele foi abordado e preso por descumprir a medida protetiva. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News