PM de Apucarana apreende drogas e caderno com anotações do tráfico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Toda a droga foi levada para a delegacia

Um adolescente, de 17 anos, que tentou fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) foi apreendido no Residencial Sumatra, em Apucarana, na tarde desta segunda-feira (20).

continua após publicidade .

E equipe Rocam recebeu denúncias de que em uma casa, localizada na Rua João Maria de Oliveira, estava ocorrendo a venda de drogas. Ao chegar no endereço, o jovem que estava em uma motocicleta foi abordado, já o outro suspeito fugiu correndo.

O rapaz que estava na moto, de 17 anos, disse ser morador da casa. Os policias entraram na residência e encontram no guarda-roupas 55 pedras de crack, já embaladas para a venda e 27 pinos com cocaína.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Hilux furtada em Londrina é encontrada em Apucarana; trio é detido

No local os policias também encontraram dinheiro que seria da venda de drogas e um caderno com anotações do tráfico. O jovem foi apreendido e levado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News