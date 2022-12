PM de Apucarana apreende crack, maconha e cocaína com adolescente

Da Redação

A equipe Rocam realizava patrulhamento pela Rua Souza Naves, local alvo de denúncias, e flagrou o adolescente

Um adolescente, de 16 anos, que estava vendendo drogas na Vila Regina em Apucarana foi apreendido após tentar fugir correndo da Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (22). Pedras de crack e cocaína foram encontradas com o jovem.

A equipe Rocam realizava patrulhamento pela Rua Souza Naves, local alvo de denúncias, e flagrou o adolescente. Ao tentar uma abordagem, o jovem fugiu correndo sentido ao pátio da empresa ALL, porém, se desequilibrou e caiu.

Com o jovem, os policiais encontraram 9 gramas de maconha, 13 pinos com cocaína, além de uma pedra grande de crack, que poderia render aproximadamente 90 pedras para a venda. Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

