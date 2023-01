PM de Apucarana apreende cocaína e prende traficante de 28 anos

Da Redação

Quase 100 pinos com cocaína foram apreendidos no Núcleo Dom Romeu

Um homem, de 28 anos, que tentou correr de uma abordagem da Polícia Militar (PM) foi preso por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (23). Quase 100 pinos com cocaína foram apreendidos no Núcleo Dom Romeu.

A PM informou que realizava a operação 'Reforço Operacional' e flagrou o suspeito entregando algo para outro rapaz em um local alvo de denúncias de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o homem saiu correndo e entrou no quintal de uma casa, depois jogou um saco no chão.

Dentro da sacola estavam 30 pinos com cocaína. Já na casa do suspeito, na janela do banheiro, os policiais encontraram mais 66 pinos com a mesma droga. No total foram apreendidos 96 porções do entorpecente.

O homem foi preso e levado para a delegacia.





