PM de Apucarana apreende cocaína e maconha no Jardim América

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana no começo da noite de quinta-feira (11) no Jardim América. Mais de 100 pinos com cocaína foram apreendidos.

Conforme a Polícia Militar (PM) o suspeito já é conhecido no meio policial. Ele foi abordado na Rua Ouro Preto. Durante revista pessoal foram encontrados três pinos com cocaína no bolso dele.

Já durante revista pelo terreno onde o homem estava, a equipe policial encontrou em três latas diversos pinos com a droga, porções de maconha e R$1442, dinheiro que seria do tráfico de drogas.

No total foram apreendidos 118 pinos com cocaína e 29 gramas de maconha. Segundo a PM, o suspeito confessou que vendia cada pino por R$10.

Diante do flagrante, o homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.