PM cumpre seis mandados contra o tráfico em Apucarana: cinco presos

E um dos mandados cumpridos, foram apreendidos 28 gramas de maconha e quase R$ 1500 em dinheiro trocado

Cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Apucarana foram presas na manhã de sexta-feira (23), quando equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar cumpriram seis mandados de busca e apreensão. Apesar do número de pessoas presas, a apreensão de drogas foi pequena, aproximadamente 140 gramas de maconha.

Dos seis locais para os quais a PM tinha mandato de busca e apreensão, em três não foi constatada nenhuma irregularidade, não se confirmando as denúncias de movimentação de tráfico de drogas. Em um dos endereços, a casa indicada estava vazia, tendo sido desocupada pelos antigos moradores, há alguns dias, conforme vizinhos.

Só na rua Albino Ganassin, no Jardim Colonial II, foram cumpridos dos seis mandados de busca e apreensão. O único que gerou prisões e apreensões foi na casa número 207. A Rotam esteve no local e precisou arrombar o portão. No interior da casa, foram abordados dois homens e, na averiguação realizada na residência, a equipe encontrou 66,6 gramas de maconha, que estava numa embalagem plástica. A droga estava na privada, onde os homens teriam tentado dispensar a droga ao visualizar a operação policial. Os homens usavam um sistema de câmeras de monitoramento para acompanhar a movimentação na rua.

No local, a equipe policial ainda apreendeu um televisor, anotações da comercialização de drogas e insumos usados para embalagem e fracionamento de drogas.

Já na Vila Reis, na rua Zulmira, uma outra equipe da PM fez a prisão de uma mulher, que assumiu ser responsável por 42,6 gramas de maconha encontrados no local. No endereço, ligado ao tráfico por denúncias, os policiais abordaram um homem e duas mulheres, que se apresentaram como sendo proprietários da casa. No quarto de uma das mulheres, foram encontrados 300 sacos plásticos "zip" vazios, 02 munições calibre 38m deflagradas e uma balança de precisão digital, além de uma faca, com resquícios de maconha. No mesmo local, a equipe encontrou R$ 140,00 em dinheiro. Em outro cômodo, um frasco de plástico transparente com 42,6g de maconha. Uma das mulheres assumiu responsabilidade pela droga e foi presa.

O terceiro mandado que resultou em prisões foi cumprido na região central da cidade, na avenida Curitiba. A equipe Rotam abordou duas pessoas no endereço em durante as buscas, dentro de um guarda roupas, junto com os objetos pessoais dos mesmos, encontrou uma porção de maconha, pesando 28,5 gramas e no mesmo local, junto com o entorpecente a quantia de R$1439,40 em dinheiro.

Mesmo com a localização da droga e do dinheiro, os dois homens abordados na casa disseram que a droga e o dinheiro não pertenceria a eles, mas também não souberam dizer a quem pertenciam. Os dois foram presos e encaminhados para a 17a SDP de Apucarana.

Num endereço, também na Albino Ganassim, mas já no bairro Santos Dumont, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão, mas sem registro de ilicitudes. No local, a equipe policial abordou um homem, com passagens anteriores pela polícia, uma mulher e a filha, uma adolescente de 13 anos. Mas não foi localizado nada de ilícito com os abordados e no local, durante as buscas, realizadas inclusive com o apoio de cães de fato.

Na mesma rua, outro mandado foi cumprido, também sem registro de ilicitudes. O último mandado do dia foi cumprido na rua Byngton, na Vila Nova. Mas o endereço estava vazio e, segundo vizinhos, os antigos moradores deixaram o local há alguns dias.

