PM cumpre mandados de busca e apreensão contra jovens em Apucarana

Após diversas denúncias, a Agência Local de Inteligência do 10.º BPM realizou levantamentos e solicitou Mandados de Busca e Apreensão para reprimir o tráfico de drogas em Apucarana.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Polícia Civil de Arapongas prende mulher em Apucarana por tráfico

Os mandados foram cumpridos na Rua Cariris, no Jardim Colonial, após informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas próximo de uma escola na área central de Apucarana.

continua após publicidade

Durante as buscas, na casa de um rapaz de 18 anos, nada de ilícito foi localizado.

Outra ocorrência

PM é acionada após homem levar seis tiros em Arapongas

Um homem levou seis tiros na noite desta segunda-feira (9) em Arapongas, no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a namorada da vítima relatou que eles estavam na Rua Guará Vermelho, no Jardim Baroneza, quando um homem a pé e usando um capacete se aproximou do casal e realizou os disparos.

continua após publicidade

Ainda conforme os policiais, apesar de quatro tiros terem atingido o abdômen e outros dois a perna da vítima, quando os agentes chegaram, o homem estava consciente e respondendo às perguntas.

Namorada da vítima ainda relatou aos PMs que no último sábado (7) o casal já havia sido vítima de disparos da mesma forma que aconteceu nesta segunda. A mulher ainda afirmou que suspeita que o possível autor dos disparos seja um homem com quem ela já teve um relacionamento e que não aceita o fim do namoro.

O Samu compareceu até o local e realizou atendimento. O homem foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar). No momento do fechamento do Boletim de Ocorrências, ele estava entrando em um centro cirúrgico, como afirmaram os PMs.

Após os disparos, o suspeito montou na garupa de uma moto e fugiu do local. Segundo os agentes, imagens do momento que o homem fugiu do local forma colhidas pelos policiais.

Siga o TNOnline no Google News