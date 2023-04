PM cumpre mandado de busca e apreensão em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) cumpriu nesta quinta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão em uma residência do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

Segundo o relato da ocorrência, foi feita vigilância no local e abordado o morador ao sair da residência a pé. No endereço alvo, foram realizadas buscas, mas nada de ilícito foi encontrado. A companheira do abordado compareceu no local, mas ambos foram liberados.

Segundo o relatório da polícia, o casal possui passagem criminal por tráfico de drogas, roubo, furto, desacato, desobediência e resistência.

Durante o cumprimento do mandado, alguns vizinhos que não quiseram se identificar por medo de represálias, conversaram com a equipe policial informando que o local é frequentado por usuários de droga, em dias e horários variados.

Ninguém foi preso.

