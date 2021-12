Da Redação

PM cria número de whatsApp para receber denúncias

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, criou um número de WhatsApp para receber denúncias das cidades da região, com propósito de combater a criminalidade, através da participação da sociedade por meio de denúncias anônimas.

As denúncias vão auxiliar na prisão de criminosos e na apreensão de ilícitos, além da busca de foragidos da justiça. Com a publicidade do contato para denúncia, a Polícia Militar entende que facilita a comunicação entre a sociedade e a PM, melhorando o serviço de segurança pública.

O número é o (43) 9 9608-9469, as informações serão recebidas com sigilo, informou a PM. O canal de denúncia é exclusivo para crimes ocorridos nos municípios de Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Novo Itacolomi, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom e Mauá da Serra.