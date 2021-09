Da Redação

PM atende furtos em diferentes pontos de Apucarana

Três furtos foram registrados nesta terça-feira em diferentes pontos de Apucarana pela Polícia Militar. Um deles foi na Rua Santa Mutti Sorpolli, quando o solicitante relatou que saiu de casa por volta das 17h30 e durante o trajeto ligaram para ele informando que viram um homem de sua residência com um televisor e um relógio. Ao chegar em casa, a vítima constatou que a janela estava arrombada.



O outro furto foi no Jardim das Flores. Segundo o solicitante, uma pessoa furtou o rádio automotivo de seu carro e fugiu logo em seguida. A PM realizou o patrulhamento, mas nada foi encontrado.

O terceiro furtou ocorreu na Vila Reis. Um homem ligou para a PM e disse que deixou um par de botas em cima do muro, saiu para levar seu filho à escola e ao retornar, verificou que os objetos não estavam mais no local. A equipe foi até o local, mas as botas e o autor não foram localizados.