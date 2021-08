Da Redação

PM atende duas ligações do mesmo local; Homem é preso

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um jovem, de 23 anos, na noite desta quarta-feira (4), em Apucarana, por violência doméstica.

continua após publicidade .

Na mesma noite, a equipe já havia atendido uma ocorrência de violência doméstica por volta das 22 horas no endereço citado, mas ninguém quis representar. Porém, por volta da meia-noite, a central recebeu novamente uma ligação, quando uma mulher disse que o sobrinho estava agredindo uma outra senhora.

No local, conforme a PM, observou que o autor que estava com a mão cortada e vidros da janela da sala da residência estavam quebrados e com sangue. A vítima relatou que seu sobrinho quebrou os vidros da janela de sua casa com socos.

continua após publicidade .

Disse ainda que pretende representar contra seu sobrinho. Diante do direito de representação, a equipe deu voz de prisão ao autor e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para atendimento médico e depois levado para a 17ª SDP.