PM atende denúncia de furto no Terminal Urbano

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar foi acionada no Terminal Urbano, de Apucarana, após denúncia de furto.

Conforme a equipe, um homem acionou os policiais após ter a carteira com documentos furtada após fazer compra em uma das lojas do local. A vítima não sabe o que houve realmente, mas pediu ajuda da polícia.

De acordo com a PM, é importante ficar atento com os pertences pessoais, como carteira, bolsa, ne celular, quando estiver andando pela rua ou dentro do coletivo.

Assista ao vídeo do soldado Fred, de Apucarana:

Cezar Neves