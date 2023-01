PM Apucarana realiza palestra sobre prevenção de crimes para lojistas

Da Redação

Nesta terça-feira (17), o 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou reunião com uma comissão de lojistas chefiada pelo presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderley Faganello, e pela presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aida dos Santos Assunção.

O objetivo do encontro foi passar orientações aos comerciantes sobre a prevenção de crimes nos estabelecimentos comerciais. O 1º tenente Thiago Federovicz Mendes, acompanhado do 2º sargento Marlon Henrique Ribeiro explicaram ao grupo de lojistas sobre o planejamento e estratégias em execução pela PM, além de medidas de prevenção que devem ser tomadas pelos próprios comerciantes.

Os policiais militares já estão realizando patrulhamento e abordagens de suspeitos em toda a cidade, principalmente nas regiões com eixos comerciais e, com os cuidados de prevenção adotados pelos comerciantes, a ocorrência de furtos tende a diminuir.

Durante a reunião, os lojistas fizeram questionamentos sobre o assunto e explicaram suas demandas aos policiais, sendo possível utilizar essa troca de informações para alinhar os trabalhos em prol de um bem comum: a segurança pública.

