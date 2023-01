PM Apucarana realiza 'Fecha Quartel' após onda de arrombamentos

Da Redação

A partir desta quinta-feira (5), em decorrência dos arrombamentos em Apucarana nos últimos dias, será realizada pela Polícia Militar (PM), a Operação Fecha Quartel. A ação policial, conforme informações repassadas pela PM, não terá horário previsto para terminar. Durante a operação serão feitas abordagens e saturação nas áreas com maior incidência de crimes.

"A PM realiza abordagens a indivíduos suspeitos, se for pego em flagrante delito cometendo o crime, será detido. A orientação é para que os comerciantes coloquem grades nas portas para impedir ou dificultar a ação criminosa", orienta a soldado Gabriella Picanço Xavier.

Nesta quarta-feira (4), ainda devido aos crimes registrados na cidade, a PM intensificou o patrulhamento na região central. Conforme a PM, foram abordadas 15 pessoas, sendo estas devidamente registradas através de Boletim de Ocorrência Unificado. Com os abordados, nada de ilícito foi encontrado. Coincidência ou não, na madrugada desta quinta-feira (5), nenhum arrombamento ou furto a lojas foi registrado.

POLICIAMENTO REFORÇADO

Nesta quarta-feira (4), o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCMA), já havia deflagrado uma operação de policiamento ostensivo em toda cidade. “A atuação dos agentes de segurança é uma resposta à onda de arrombamentos registrada nos primeiros dias do ano, especialmente em estabelecimentos comerciais localizados na área central”, disse o prefeito Júnior da Femac.

fonte: PM Apucarana

