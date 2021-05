PM Apucarana prende integrante da "Gangue do Cangaço"

Continua após publicidade

Nesta segunda (19) e terça-feira (20), os policiais militares do 10°Batalhão, de Apucarana, em conjunto com equipes Rone, realizaram operação para cumprir diversos mandados de busca e apreensão em locais específicos analisados previamente pelo Setor de Inteligência, do 10°BPM. A ação faz parte da Operação Pronta Reposta.

Até o momento, quatro homens foram encaminhados, além de drogas e três armas de fogo apreendidas. No primeiro endereço, foram localizadas duas espingardas, sendo uma cal.28, outra cal.32., e também 680 gramas de substância similar à maconha e 5 gramas de substância com características da cocaína. Um homem foi preso.

No segundo alvo, conforme informações da PM, um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua Pedro Xavier. Com ele foram localizadas 796 gramas de maconha. O terceiro encaminhado, estava com uma arma de fogo em situação irregular, uma pistola Taurus 9mm, com 20 munições intactas. Ele foi localizado num sítio situado no Contorno Norte.

Ainda de acordo com a PM, um homem possuía um mandado de prisão em seu desfavor, pelos crimes de roubo agravado e associação criminosa. Vale ressaltar, que este indivíduo era integrante da quadrilha do "Novo Cangaço", que realizavam diversos roubos em agências bancárias e atuavam em todo o Estado do Paraná. Ele foi preso na Rua República Dominicana, no Jardim Diamantina.

A operação ainda está em andamento. As equipes Rone, junto dos policiais militares do 10° Batalhão, realizarão patrulhamento ostensivo e abordagens nos municípios do Vale do Ivaí.

