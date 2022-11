PM Apucarana escolta carro dos Correios até Cornélio e Jacarezinho

Da Redação

A escolta ocorreu por volta das 13h30, deste sábado (12) e saiu do 30º BIMec de Apucarana

Uma viatura da Polícia Militar (PM), de Apucarana, escoltou um carro das Agências dos Correios, neste sábado (12), até Cornélio Procópio e Jacarezinho.

A escolta ocorreu por volta das 13h30 e acompanhou um Fiat Ducato até as cidades localizadas no norte pioneiro do Paraná. A equipe saiu do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana, até as agências dos Correios, de Cornélio Procópio e Jacarezinho.

O deslocamento, conforme o boletim da PM, ocorreu sem alterações. O motivo da escolta não foi informado pela equipe.

Discussão por homofobia

Dois homens, de 41 e 42 anos, foram parar na delegacia de Apucarana, após uma discussão motivada por homofobia. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no Núcleo Habitacional João Paulo, neste sábado (12).

O solicitante, que disse aos policiais que é homossexual, informou que estava em um bar bebendo com amigos, quando um outro homem, de 42 anos, que estava com uma faca, se aproximou e começou a fazer ameaças.

