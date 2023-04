PM Apucarana cumpre mandado de prisão no Residencial Pq. da Raposa

Da Redação

Equipe estava no local para tentar localizar um veículo furtado

Um homem de 37 anos foi preso nesta quarta-feira, 12, em Apucarana, pela Polícia Militar (PM), durante uma diligência para localizar um veículo furtado. A prisão ocorreu no Residencial Parque da Raposa.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe estava no local para tentar localizar um veículo que tinha acabado de ser furtado na cidade e os policiais foram até uma mata conhecida por ser desova de veículos abandonados.

Chegando no local, os policiais encontraram o homem de 37 anos, que ao ser abordado e identificado, constatou-se um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Londrina (PR). A equipe realizou o cumprimento do mandado e encaminhou o abordado até o Mini Presídio de Apucarana.

OUTRA OCORRÊNCIA

PM Arapongas prende 04 suspeitos de roubos com armas e munições

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, prendeu na noite desta quarta-feira, 12, 04 homens suspeitos pelo crime de roubo na cidade. Com o grupo, a PM encontrou armas, munições e outros objetos que caracterizam a prática do crime.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe do serviço reservado realizava diligências, quando viu um veículo corsa de cor vermelha, similar ao utilizado na tentativa de roubo a uma caminhonete na última segunda-feira (10). Saiba mais clicando aqui.

