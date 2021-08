Da Redação

PM Apucarana acha nota de R$420 com bicho preguiça e maconha

Neste domingo (8), a Polícia Militar de Apucarana prendeu dois homens, de 20 e 24 anos, após fugirem da abordagem, além de estarem com drogas, como skank e cocaína, R$ 1.159 trocados e uma nota falsa de R$ 420 verde, com um bicho preguiça e maconha estampados. Os homens foram presos no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana.

Em patrulhamento, a equipe viu os dois homens em uma motocicleta, que ao perceberem a viatura, fugiram em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada, dispensando uma quantidade considerável de papelotes de cor branca.

O acompanhamento tático continuou pelas ruas Benvindo Domingues, Hélio Boneto e Horácio Fontoura de Sá Carvalho. Já na Rua João Matiuzzi, conforme a PM, os homens abandonaram a motocicleta, que caiu, tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais.

Um deles, de acordo com o boletim, estava com uma tornozeleira eletrônica, uma carteira preta de couro da Red Bull contendo 1.159 reais trocados. Em seguida, a equipe voltou à Rua Benvindo Domingues, onde foram encontrados dois papelotes de cocaína no chão. asfalto. Após guincharem a moto, a PM foi até a casa do passageiro da moto, onde localizou um pote de vidro com Skank, pesando 49 gramas.

Foi encontrado também, papel-alumínio para embalar as drogas, um cutelo utilizado para cortar droga, uma nota de R$ e uma nota de R$2 reais, uma nota falsa de R$ 420 reais verde com bicho preguiça e folha de maconha estampada na nota. Na delegacia foi localizado no tênis de um deles, conforme o relatório, um papelote verde, contendo quatro gramas de skank.

Diante dos fatos, os autores, as drogas, o dinheiro e os objetos foram entregues à 17ª SDP.

fonte: PM Apucarana