PM apreende três menores suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

Dois jovens de 14 anos, e um de 16, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada deste sábado (23), suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná. A apreensão aconteceu na Rua Francisco de Mesquita Gomes, localizada no Bairro Mathias Hoffman.

Conforme informações da PM, os policias estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram um jovem saindo de uma residência onde, segundo a corporação, já foram feitas várias prisões e apreensões por tráfico. Ao realizar a abordagem no suspeito, foi identificado o jovem de 16 anos, e descoberto que ele já possui passagem por tráfico. Ainda de acordo com os policiais, momentos antes, o menor havia jogado 3 porções de cocaína no chão.

O menor então afirmou que era responsável, junto com mais dois menores, pela venda drogas no local. Ele ainda teria afirmado que haveriam mais drogas no interior da casa.

Os PMs então olharam pelo portão e avistaram os dois menores deitados em colchões na área da casa. Como consta no B.O, ambos possuem passagens, um por tráfico e o outro por roubo. Após vistorias, os agentes encontraram em uma sacola ao lado dos jovens, 27 porções de cocaína,12 porções de crack e 40 porções de maconha, além de R$ 442,50 em dinheiro trocado.

Por conta disso, os jovens e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Apucarana, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

