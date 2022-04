Da Redação

PM apreende quatro armas em sítio de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu quatro armas que estavam em um sítio no município. Um homem, de 63, anos foi detido.

Conforme a PM, as esquipes, além das armas, encontraram apetrechos para recarga de munições em desacordo com a legislação vigente. No total foram apreendidos:

✅ 1 espingarda cal 36



✅ 1 espingarda cal .22 Rossi

✅ 1 espingarda pressão

✅ 1 revolver cal .38, marca Taurus

✅ 4 tubos de pólvora negra

✅ 1 tubo de pólvora de caça

✅ 1 tubo de chumbinho tamanhos diversos

✅ 1 bornal com pólvora

✅ 1 chifre de boi contendo pólvora

✅ 6 cartuchos CBC 28 carregados

✅ 1 cartucho CBC 28 deflagrado

✅ 4 cartuchos CBC 36 deflagrados

✅ 10 munições CBC cal. .38 intactas

✅ 3 munições Winchester cal. .38 intactas

✅ 1 estojo Winchester cal. .38

✅ 1 coldre calibre 38

✅ 2 estojos com espoleta marca CBC

✅ 1 estojo com espoleta Amadeo Rossi

✅ 1 estojo com espoleta Rossi

✅ 2 socador de pólvora para espingarda

✅ 1 extrator espoletador para recarga de cartuchos marca Rossi para calibre .36