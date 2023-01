PM apreende quase uma tonelada de maconha escondida em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) fez uma grande apreensão de drogas na tarde desta sexta-feira (20), em Apucarana. A estimativa é que quase uma tonelada de maconha tenha sido apreendida. As drogas totalizaram 912 quilos e estavam escondidas em uma casa localizada no residencial Araucária, na zona norte da cidade. Duas pessoas foram presas.

continua após publicidade .

Segundo o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, tenente coronel Marcos José Facio, os policiais chegaram até as drogas após recebimento de denúncias. "Recebemos essa denúncia ontem [quinta-feira, 19]. A informação era que seriam 100 kg de maconha escondidas neste endereço", comenta.

LEIA MAIS: Caminhão carregado de óleo vegetal tomba e motorista morre na BR-277

continua após publicidade .

O comandante explica que após o recebimento das denúncias foi levantada a ficha dos suspeitos, que já tinham registro criminal. Foi realizada uma campana no endereço e, na tarde desta sexta-feira (20),os policiais do serviço reservado da PM flagraram movimentação no imóvel, quando foi deflagrada a operação.

Dois homens que estavam na casa foram presos em flagrante. As drogas, que ocuparam duas viaturas da Polícia Militar, estão sendo pesadas para encaminhamento a Polícia Civil. Segundo o comandante da PM, a suspeita é que as drogas seriam encaminhadas para outros municípios, dada a quantidade apreendida. Ele também destaca que as investigações devem apontar outros envolvidos no esquema. "Certamente tem mais gente grande envolvida já que os dois detidos não têm cacife para aquisição de toda essa droga", comenta.





Assista: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News