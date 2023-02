PM apreende quase meio quilo de maconha e cocaína em Apucarana

Da Redação

Foram apreendidos 443 gramas de maconha e 113 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão

Quase meio quilo de maconha e pouco mais de 100 gramas de cocaína foram apreendidas na tarde desta quinta-feira (2), em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco e culminou com a prisão de um homem.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam recebeu informações de que o motorista de um Ford Fusion Hybrid estaria traficando drogas naquela região. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e fizeram a abordagem.

No carro estavam duas pessoas. Com o motorista a PM localizou dois invólucros de cocaína. Durante a revista no veículo foi localizado mais uma embalagem da mesma droga e outra de maconha.

A PM seguiu então para a casa do suspeito, onde foram apreendidos 443 gramas de maconha e 113 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. Os entorpecentes, o veículo e o suspeito de tráfico foram encaminhados à delegacia.

