PM apreende quase meia tonelada de maconha em Apucarana

A Polícia Militar (PM) apreendeu quase meia tonelada de maconha e haxixe na tarde desta sexta-feira (25). Toda a droga estava em uma casa, no Jardim Araucária, em Apucarana

A ação aconteceu após levantamento da Agência Local de Inteligência, do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, em parceria com o 5º BPM de Londrina. Nesta tarde, equipes da PM cumpriram mandado de busca e apreensão que foi autorizado pela Justiça. Ninguém foi preso.



"As prisões virão, mas o importante agora é que quase meia tonelada de maconha foi apreendida. Toda a droga estava em uma residência que não levantava suspeita dos vizinhos, o importante é essa grande apreensão, tirar isso de circulação", disse o Subtenente Almir Freitas.

No total foram apreendidos 487 Kg de maconha, além de 600 gramas de haxixe. Os tabletes da droga estavam com um adesivo do desenho Scooby-Doo, que seria para identifica a quadrilha, informou a PM.

Duas viaturas foram usadas para transportar toda a maconha. Veja:



