PM apreende produtos contrabandeados em Apucarana; veja onde foi

A operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) da Polícia Militar resultou com a apreensão de diversos produtos derivados de contrabando e descaminho em três estabelecimentos comerciais de Apucarana, norte do Paraná. Os itens foram retidos pela corporação na noite dessa quinta-feira (6).

Cumprindo a operação, os agentes decidiram averiguar um comércio localizado no Jardim Ponta Grossa, na zona norte da cidade. No local, foi localizado uma grande de quantidade de produtos contrabandeados ou oriundos de descaminho.

Segundo as informações da PM, havia 555 maços de cigarros de variadas marcas; 8 vapers; 1 atomizador; 4 glasstube; 8 coilheads; 11 caixas de essência líquida para vaper e 25 frascos de essência líquida de 30 ml; uma lata de fumo; 4 vapers vaporesso; e, por fim, 8 tabaco zomo e adalya.

O material foi lacrado e o proprietários dos itens, de 46 anos, foi notificado.

A polícia informou que esse não foi o único estabelecimento fiscalizado no Jardim Ponta Grossa. Um outro ponto foi abordado durante a operação e os militares se depararam com mais produtos derivados de descaminho.

Desta vez, os agentes localizaram 15 utensílios domésticos e sete unidades de fumo. Os objetos foram apreendidos e a proprietária, de 22 anos, foi orientada.

A ação da PM terminou no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, também na zona norte da Cidade Alta. Em um comércio do bairro, a corporação encontrou 76 maços de cigarros e 41 fumos de diversas marcas. Vale destacar que os objetos eram provenientes de contrabando e descaminho, segundo as autoridades.

Diante dos fatos, a proprietária foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. Os produtos foram encaminhados ao devido destino.

