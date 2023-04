PM apreende moto que estaria sendo usada para o tráfico em Apucarana

Da Redação

Polícia Militar apreendeu uma motocicleta

Na tarde desta terça-feira (25), a Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta que estava estacionada na Rua Regina Alves Pereira, na região do Núcleo Habitacional Nossa Senhora Aparecida, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com a polícia, a equipe estava realizando patrulhamento na rua, que é conhecida no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas. A motocicleta foi localizada estacionada em via pública.

Segundo os policiais, o veículo não estava com placas e também não apresentava condições seguras para circular pela cidade. Moradores do bairro foram questionados pela equipe policial sobre quem seria o proprietário da motocicleta, mas nenhum disse ter conhecimento.

Com a suspeita de que poderia estar sendo utilizado para a venda de entorpecentes, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Militar.

