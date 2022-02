Da Redação

PM apreende moto com pagamentos pendentes em Apucarana

Um homem, de 30 anos, foi notificado e uma motocicleta foi apreendida na madrugada desta segunda-feira (14), na Avenida Santos Dumont, em Apucarana. Em patrulhamento, a Polícia Militar (PM) viu dois homens, um de 30 anos e outro de 33, em atitude suspeita e um dos faróis do veículo estava apagado.

Durante a abordagem a PM localizou na bermuda do homem mais novo, três eppendorfs de cocaína, totalizando um grama. Após consulta no sistema, a equipe constatou que a moto Sundown preta está com pagamento de licenciamento pendente de anos anteriores.

A PM lavrou o termo circunstanciado do autor, que foi liberado em seguida. Já o veículo, foi recolhido e levado para o pátio do Detran com o auxílio do guincho.