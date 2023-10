PM apreende moto com alerta de furto e mais de 400 multas

Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Polícia Militar (PM), apreendeu uma moto com alerta de furto e com mais de 400 multas em Apucarana (PR) na tarde desta quinta-feira (19). Dois jovens de 18 e 21 anos foram presos por receptação e adulteração de chassi, e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Segundo a Rocam, os dois foram abordados no pátio de um posto de combustível no centro após apresentarem nervosismo na presença dos policiais militares. Eles estavam com capacetes, mas a moto estava estacionada em outro local.

A PM verificou no sistema e localizou o emplacamento da moto – uma CG 160 - no Rio de Janeiro. Ainda no sistema, os policiais encontraram mais de 400 multas no Rio, São Paulo e outros estados. Havia alerta de furto para o veículo em São Paulo. O responsável argumentou que adquiriu a moto e que teria comprado em leilão. A PM, no entanto, conferiu no sistema e não confirmou essa informação.

O chassi também estava parcialmente riscado, segundo os PMs. O condutor, segundo a Rocam, é conhecido no meio policial.

