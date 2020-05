PM apreende menor e prende homem por tráfico de drogas em Apucarana

Um homem de 21 anos e uma adolescente de 14 anos foram presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar de Apucarana neste sábado (2), no Bairro Vila Reis. A PM recebeu a denúncia de que estariam traficando drogas e deslocou para verificar. Segundo o boletim, foi encontrado um VW Gol, parado na frente da residência com duas

pessoas no interior do veículo e com o motor ligado. De acordo com informações foi dada voz de abordagem para o homem e a menor, mas nada ilícito foi encontrado.

A PM indagou a menor e ela disse que o seu irmão teria pediu para que guardasse algumas porções de maconha no seu quarto. Diante das informação foi solicitado a

autorização de busca domiciliar e a proprietária da residência que de forma

expressa e tácita autorizou a busca na sua residencia. Na residencia conforme informação de

___ foi encontrado dentro guarda do seu quarto 4 porções da substância análoga maconha.

A ocorrência contou com o apoio da equipe do Canil que compareceu no local e fez a

verificação da residência e encontrou no miolo do volante uma porção de maconha. Diante dos

fatos, o homem é a menor foram encaminhados para 17°SDP para ser tomadas as medidas cabíveis.