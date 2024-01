PM apreende menor de idade pilotando moto adulterada em Apucarana

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pilotando uma moto com sinais de identificação adulterados durante a tarde desta segunda-feira (08) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Avenida Aviação, no Jardim Aeroporto.

Segundo a Polícia Militar (PM) o adolescente foi visto pilotando a moto, modelo Honda/Titan durante um patrulhamento. Um outro jovem também estava na garupa da moto, segundo os agentes.

Ao ver os policiais, os adolescentes entraram no estacionamento do supermercado Alvorada, onde foram abordados. Conforme os agentes, ao consultar no sistema, viram que a placa que estava na moto não era a do veículo. Ao ser consultado o número do chassi e do motor, os PMs perceberam que a moto estava registrada com a placa do estado de São Paulo.

O menor confessou ter trocado a placa da moto para “desbaratinar” a polícia. De acordo com a PM, o menor que estava na garupa foi liberado e o que estava pilotando a moto foi encaminhado para a delegacia.

