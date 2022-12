PM apreende menor com grande quantidade de drogas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O menor foi apreendido

Um menor, já conhecido pelo crime de tráfico de drogas em Apucarana, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) com maconha, crack e cocaína no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, na noite desta segunda-feira, 26.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, durante a operação arrastão, para o combate de furtos e o tráfico de drogas, as equipes viram o jovem, que já é conhecido pelos policiais, na Avenida Rafael Sorpile. Quando o menor viu as viaturas, correu para dentro de uma propriedade, sendo acompanhado pelos policiais, que o alcançaram.

fonte: Reprodução / PM

continua após publicidade .

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele um pedaço de maconha pesando 102 gramas, 50 ependorfs de cocaína além de 150 pedras de crack. Diante do exposto, foi dada a voz de apreensão ao menor e encaminhado para a delegacia, juntamente com as drogas.



Siga o TNOnline no Google News