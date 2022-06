PM apreende mais de 1,2 kg de maconha e crack em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais de 1,2 quilos de maconha e 31 gramas de crack foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (27), em Apucarana. As drogas foram localizadas na região da Vila Nova durante patrulhamento de uma equipe. Uma pessoa conseguiu fugir durante a ação, mas segundo a polícia, foi identificada.

continua após publicidade .

Conforme informações repassadas pela PM, uma equipe passava pela região quando flagrou uma movimentação estranha aos fundos da Rua Augusto Weiand. Um motociclista se embrenhou em uma trilha em região de mata, momento que a PM decidiu acompanhar.

fonte: Divulgação/PM Na sacola a PM também encontrou R$ 272 em dinheiro

continua após publicidade .

No local, os policiais avistaram o homem agachado, desenterrando um tablete de maconha com as mãos. Ao perceber a presença dos policiais, o motociclista fugiu e durante o trajeto dispensou uma sacola no meio do caminho.



Conforme a PM, na sacola havia 31 gramas de crack, sendo uma pedra grande, in natura e mais 18 porções já embaladas para venda. Na sacola a PM também encontrou R$ 272 em dinheiro.

fonte: Divulgação/PM

No local onde o homem foi flagrado agachado, a PM encontrou um tablete grande de maconha que pesou 1k260g. Os entorpecentes foram encaminhados à 17 Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. A equipe ainda realizou diligências para localizar o suspeito, porém até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Siga o TNOnline no Google News