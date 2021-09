Da Redação

PM apreende grande quantidade de drogas no Jardim América

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu uma grande quantidade de drogas e realizou a prisão de um casal ao dar cumprimento em um mandado de busca e apreensão na noite desta sexta-feira (24), no Jardim América, em Apucarana. A ocorrência foi registrada na Rua Catuaí.

continua após publicidade .

Ao chegar no endereço, a polícia percebeu que um casal correu para o interior da residência, sendo necessário realizar o rompimento de um portão para ter acesso imediato.

No local, a equipe identificou o homem e verificou que ele já possui diversas passagens, entre elas tráfico de drogas, receptação e furto. Durante a abordagem, no bolso dele, foi identificado um estojo de óculos com 37 pinos de cocaína, e ao lado do abordado, um outro estojo e óculos contendo 29 gramas de maconha e 46 gramas de crack, o que renderia aproximadamente 230 pedras para a venda. Na casa ainda foram localizadas outras 64 pedras de crack, 75 pinos de cocaína e uma cartela de medicamento Pramil, além de balança de precisão e outros materiais utilizados para preparar droga.

continua após publicidade .

Em um outro cômodo da casa foi identificada a mulher, sob a qual constava um mandado de prisão espedido pela 1ª Vara Criminal de Sarandi, pelo crime de tráfico de drogas. Com ela foi localizado dinheiro trocado e um caderno com anotações e valores de diversas transações de tráfico de drogas.

Ainda foram apreendidas ferramentas que poderiam ser utilizadas em ocorrências de furto.

Toda a droga, dinheiro, objetos e detidos foram encaminhados para a 17ª SDP.