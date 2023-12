PM apreende grande quantidade de droga, mas traficante foge; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas nesta segunda-feira (4) em uma residência na Rua Marcos Eduardo Bovo, no bairro Sol Nascente, em Apucarana, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo

Conforme conta o Cabo Rogério, uma denúncia anônima informou a comercialização de entorpecentes que ocorria na casa. "Foi feito averiguação e constatado que lá estava ocorrendo a prática do tráfico de drogas", disse.

Ainda segundo o policial, com apoio de outras equipes, eles entraram na residência e encontraram um tablete de maconha, além de outras 15 porções da droga, e 60 pedras de crack. O criminoso conseguiu escapar por uma área de mata próximo à residência.

"As equipes não tiveram êxito na detenção do traficante, que acabou correndo para uma área de mata de difícil acesso. Porém, ele foi identificado pelas equipes e vai ser agora repassado para a Polícia Civil", informou o Cabo.

Os entorpecentes, uma quantia em dinheiro e um celular foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Apucarana. O caso será investigado.

