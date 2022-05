PM apreende drogas escondidas debaixo de casinha de coelho

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu nesta quarta-feira (25) porções de crack em uma residência na Rua Francisco Mesquita Gomes, no Núcleo Habitacional Marcos Freire. Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Sete das dez porções apreendidas foram encontradas escondidas debaixo de uma casinha de coelho. As outras três estavam no quintal da residência. O canil do 10º BPM foi chamado, mas nada mais foi localizado.

Ainda durante a ocorrência, a polícia averiguou em uma mata em frente ao local, após uma denúncia, que havia uma motocicleta furtada. Segundo a PM, o furto foi registrado em Apucarana, no mês de maio.

A motocicleta e as drogas foram apreendidas. O autor foi encaminhado para a delegacia e deve responder por tráfico de drogas.